STAR WARS ON DISNEY+

Latest News + Features

Show More Loading...

More News + Features

  • {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"} {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"}

    SDCC 2026: Meet the Mandalorian and Grogu and Friends at the Lucasfilm Pavilion - Update

    July 25, 2026

    July 25, 2026

    Jul 25

  • {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"} {:title=>"Events", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/events"}

    SDCC 2026: New Details Revealed for Immersive Star Wars: The Experience Museum Exhibition

    July 25, 2026

    July 25, 2026

    Jul 25

  • {:title=>"Merchandise", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/merchandise"} {:title=>"Events", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/events"}

    SDCC 2026: All the Hasbro Star Wars Reveals from the San Diego Comic-Con Panel 

    July 24, 2026

    July 24, 2026

    Jul 24

  • {:title=>"Books + Comics", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/books-+-comics"} {:title=>"Events", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/events"}

    SDCC 2026: All the Books and Comics News from the Lucasfilm Publishing Panel - Update

    July 24, 2026

    July 24, 2026

    Jul 24

  • {:title=>"Books + Comics", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/books-+-comics"} {:title=>"Events", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/events"}

    SDCC 2026: Luke Skywalker Trains Leia Organa in Star Wars: Twin Crossroads - Exclusive Interview

    July 24, 2026

    July 24, 2026

    Jul 24

  • {:title=>"Games + Interactive", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/games-+-interactive"}

    Clean Up Dirt, Grime, and Even Sand with New Star Wars Pack from PowerWash Simulator 2

    July 16, 2026

    July 16, 2026

    Jul 16

  • {:title=>"LEGO Star Wars", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lego-star-wars"} {:title=>"Series", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/series"}

    Mando and Grogu Take Flight in LEGO Star Wars: The Mandalorian

    July 14, 2026

    July 14, 2026

    Jul 14

  • {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"} {:title=>"Series", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/series"}

    Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi Creators Talk About Heroes and Villains

    July 3, 2026

    July 3, 2026

    Jul 3

  • {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"} {:title=>"Films", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/films"}

    Who is Zeb?

    June 23, 2026

    June 23, 2026

    Jun 23

  • {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"} {:title=>"Characters + Histories", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/characters-+-histories"}

    The Mandalorian and Other Favorite Father Figures in the Galaxy

    June 17, 2026

    June 17, 2026

    Jun 17

  • {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"} {:title=>"Films", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/films"}

    How Star Wars: The Mandalorian and Grogu Made the Razor Crest Soar

    June 16, 2026

    June 16, 2026

    Jun 16

  • {:title=>"Merchandise", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/merchandise"} {:title=>"Collecting", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/collecting"}

    Star Wars (I Am Your) Father’s Day Gift Guide 2026

    June 10, 2026

    June 10, 2026

    Jun 10

  • {:title=>"Games + Interactive", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/games-+-interactive"} {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"}

    Catch Star Wars Zero Company in Action in New Gameplay Trailer

    June 6, 2026

    June 6, 2026

    Jun 6

  • {:title=>"Games + Interactive", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/games-+-interactive"} {:title=>"Events", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/events"}

    Rivalries Heat Up in the New Trailer for Star Wars: Galactic Racer

    June 5, 2026

    June 5, 2026

    Jun 5

  • {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"} {:title=>"Films", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/films"}

    Join the New Republic at Star Wars: The Mandalorian and Grogu’s Adelphi Base

    June 4, 2026

    June 4, 2026

    Jun 4

  • {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"} {:title=>"Films", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/films"}

    How Star Wars: The Mandalorian and Grogu Carries on One of Yoda’s Most Important Lessons

    June 2, 2026

    June 2, 2026

    Jun 2

  • {:title=>"Films", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/films"} {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"}

    Who is Embo?

    June 1, 2026

    June 1, 2026

    Jun 1

  • {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"}

    Marcia Lucas: 1945-2026

    May 30, 2026

    May 30, 2026

    May 30

  • {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"} {:title=>"Films", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/films"}

    A Closer Look at Grogu - Star of Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    May 28, 2026

    May 28, 2026

    May 28

  • {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"} {:title=>"Films", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/films"}

    Composing the Magical Score for Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    May 26, 2026

    May 26, 2026

    May 26

  • {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"} {:title=>"Films", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/films"}

    Star Wars: The Mandalorian and Grogu Behind-the-Scenes Facts and Trivia - Update

    May 22, 2026

    May 22, 2026

    May 22

  • {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"} {:title=>"Films", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/films"}

    Meet the Cast of Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    May 21, 2026

    May 21, 2026

    May 21

  • {:title=>"Disney Parks", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/disney-parks"}

    Join the Mandalorian and Grogu on a New Millennium Falcon: Smugglers Run Mission

    May 20, 2026

    May 20, 2026

    May 20

  • {:title=>"Quizzes + Polls", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/quizzes-+-polls"} {:title=>"Films", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/films"}

    Quiz: Is it Yoda or Grogu?

    May 20, 2026

    May 20, 2026

    May 20

  • {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"}

    In Memoriam: Tom Kane, Voice of Star Wars: The Clone Wars

    May 18, 2026

    May 18, 2026

    May 18

  • {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"} {:title=>"Fans + Community", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/fans-+-community"}

    Take Virtual Calls from A Galaxy Far, Far Away with These Star Wars Backgrounds

    May 15, 2026

    May 15, 2026

    May 15

  • {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"} {:title=>"Films", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/films"}

    Everything We Know About the Mandalorian and Grogu (So Far)

    May 14, 2026

    May 14, 2026

    May 14

  • {:title=>"Characters + Histories", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/characters-+-histories"} {:title=>"Disney+", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/disney+"}

    Essential Ahsoka Tano Episodes

    May 12, 2026

    May 12, 2026

    May 12

  • {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"} {:title=>"Series", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/series"}

    Star Wars: Ahsoka Star Rosario Dawson Announces Season 2 Releasing in 2027

    May 12, 2026

    May 12, 2026

    May 12

  • {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"} {:title=>"Series", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/series"}

    Finding the Perfect Notes for Star Wars: Maul – Shadow Lord

    May 7, 2026

    May 7, 2026

    May 7

  • {:title=>"Events", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/events"} {:title=>"Star Wars Celebration", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/star-wars-celebration"}

    Star Wars Celebration Goes Hollywood with New 2027 Key Art - Update

    May 6, 2026

    May 6, 2026

    May 6

  • {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"} {:title=>"Series", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/series"}

    Scene Breakdown: Darth Vader Duels Maul in Star Wars: Maul – Shadow Lord

    May 6, 2026

    May 6, 2026

    May 6

  • {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"} {:title=>"Series", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/series"}

    How Lucasfilm Animation Built a Practical Miniature for Star Wars: Maul – Shadow Lord

    May 5, 2026

    May 5, 2026

    May 5

  • {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"} {:title=>"Series", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/series"}

    Inside the Making of Star Wars: Maul – Shadow Lord - Update

    May 4, 2026

    May 4, 2026

    May 4

  • {:title=>"Interviews", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/interviews"} {:title=>"Series", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/series"}

    Meet the Cast of Star Wars: Maul – Shadow Lord - Season 1

    May 4, 2026

    May 4, 2026

    May 4

  • {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"} {:title=>"Series", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/series"}

    Star Wars: Maul – Shadow Lord's Gideon Adlon Breaks Down Devon Izara’s Biggest Moments 

    May 4, 2026

    May 4, 2026

    May 4

  • {:title=>"Games + Interactive", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/games-+-interactive"} {:title=>"Events", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/events"}

    Step Inside the Star Wars Galaxy in Fortnite This May

    May 1, 2026

    May 1, 2026

    May 1

  • {:title=>"Star Wars Day", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/star-wars-day"} {:title=>"Games + Interactive", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/games-+-interactive"}

    Star Wars: Galactic Racer Releases October 6, Plus Gaming News and Deals for Star Wars Day 2026

    April 30, 2026

    April 30, 2026

    Apr 30

  • {:title=>"Games + Interactive", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/games-+-interactive"} {:title=>"Lucasfilm", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/lucasfilm"}

    We’re Going Back to Jakku this October in Star Wars: Galactic Racer - Exclusive Interview

    April 30, 2026

    April 30, 2026

    Apr 30

  • {:title=>"The Mandalorian and Grogu", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/the-mandalorian-and-grogu"} {:title=>"Films", :url=>"https://www.starwars.com/news/category/films"}

    Director Jon Favreau on Grogu’s Coming of Age in Star Wars:The Mandalorian and Grogu

    April 29, 2026

    April 29, 2026

    Apr 29

    • Archive

    2025
    2024
    2023
    2022
    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2015
    2014
    2013
    2012
    2011

    TM & © Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved