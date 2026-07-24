STAR WARS ON DISNEY+

Category: Collecting + Merch

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    SDCC 2026: All the Hasbro Star Wars Reveals from the San Diego Comic-Con Panel 

    July 24, 2026

    July 24, 2026

    Jul 24

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    Bring Star Wars: The Mandalorian and Grogu Home 

    July 14, 2026

    July 14, 2026

    Jul 14

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    Star Wars (I Am Your) Father’s Day Gift Guide 2026

    June 10, 2026

    June 10, 2026

    Jun 10

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    First Star Wars Celebration LA Merchandise Revealed

    April 28, 2026

    April 28, 2026

    Apr 28

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    Get Ready for Star Wars Day 2026 With New Merchandise

    April 27, 2026

    April 27, 2026

    Apr 27

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    Go Undercover with the New Boushh Helmet from the Galactic Archives Series — Exclusive

    April 24, 2026

    April 24, 2026

    Apr 24

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    Embrace your Inner Jedi with Devon Izara’s Legacy Lightsaber - Reveal

    March 26, 2026

    March 26, 2026

    Mar 26

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    Enter the Star Wars Galaxy with the First 8 LEGO SMART Play Sets - Available Now

    March 1, 2026

    March 1, 2026

    Mar 1

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    Star Wars: “Most Wanted” Campaign Unveils First Merchandise for The Mandalorian and Grogu

    February 12, 2026

    February 12, 2026

    Feb 12

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    From Santa Yoda to Rocket Sleds: Lucasfilm's Star Wars Holiday Cards Through the Years

    December 22, 2025

    December 22, 2025

    Dec 22

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    It's Always Poncho Season With Columbia's New Endor-Inspired Star Wars Collection - Reveal

    December 3, 2025

    December 3, 2025

    Dec 3

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    Star Wars Holiday Gift Guide 2025

    November 17, 2025

    November 17, 2025

    Nov 17

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    Shop the Star Wars Celebration Japan 2025 Online Store

    November 12, 2025

    November 12, 2025

    Nov 12

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    Make Like Sabine Wren and Adopt Your Own Loth-Cat - Gift the Galaxy Exclusive

    November 4, 2025

    November 4, 2025

    Nov 4

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    NYCC 2025: Darth Vader at Duel’s End Joins Hasbro’s Star Wars: The Black Series and More

    October 9, 2025

    October 9, 2025

    Oct 9

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    That’s No Moon, It’s The LEGO Group’s Latest Death Star Set

    October 3, 2025

    October 3, 2025

    Oct 3

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    A Brief History of How LEGO Star Wars Built 20 Years of Stories 

    September 16, 2025

    September 16, 2025

    Sep 16

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    “Begun, the Clone Wars Have” with Hasbro’s San Diego Comic-Con HasLab Announcement

    July 25, 2025

    July 25, 2025

    Jul 25

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    Take Home These Standout Star Wars Exclusives from San Diego Comic-Con

    July 17, 2025

    July 17, 2025

    Jul 17

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    Meet the New Villain from LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past

    July 1, 2025

    July 1, 2025

    Jul 1

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    Star Wars and Coca-Cola Collaboration Will “Refresh Your Galaxy”

    June 26, 2025

    June 26, 2025

    Jun 26

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    Get your Own Droid Counterpart with the Special Edition Star Wars Cargo-Carrying Robot from Piaggio Fast Forward - Exclusive

    May 2, 2025

    May 2, 2025

    May 2

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    “Great Shot, Kid”: Dude Perfect Visits a Galaxy Far, Far Away

    April 30, 2025

    April 30, 2025

    Apr 30

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    SWCJ 2025: 14 Reveals From Hasbro’s Panel

    April 18, 2025

    April 18, 2025

    Apr 18

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    There’s Nothing Vague and Unconvincing About the All-New K-2SO Security Droid LEGO Set

    April 18, 2025

    April 18, 2025

    Apr 18

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    Keep Things Chaotic with LEGO’s New Star Wars Chopper Astromech Droid Set - Exclusive

    April 15, 2025

    April 15, 2025

    Apr 15

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    Shop the Star Wars Celebration Japan Store and Show Floor Exclusives - Update

    April 4, 2025

    April 4, 2025

    Apr 4

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    Star Wars Celebration Japan Fan Spotlight: Meet the Boba Fett Collector with a Room Full of Bounty

    March 25, 2025

    March 25, 2025

    Mar 25

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    Fuel Your Fandom With the Star Wars Power the Force Product Campaign

    January 27, 2025

    January 27, 2025

    Jan 27

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    Star Wars Year in Review 2024

    December 20, 2024

    December 20, 2024

    Dec 20

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    Star Wars Black Friday and Cyber Week 2024 Deals

    November 22, 2024

    November 22, 2024

    Nov 22

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    Bring The Mandalorian Season 3 and Ahsoka Season 1 Home on 4K Ultra HD - Updated

    October 24, 2024

    October 24, 2024

    Oct 24

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    Star Wars Halloween Shopping Guide 2024

    October 9, 2024

    October 9, 2024

    Oct 9

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    Goodness Gracious Me, It’s the C-3PO Premium Electronic Head - Reveal

    September 30, 2024

    September 30, 2024

    Sep 30

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    Set Sail for the Great Pit of Carkoon with the LEGO Star Wars Jabba’s Sail Barge - Reveal

    September 17, 2024

    September 17, 2024

    Sep 17

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    Darth Maul Rises in Premium Collectibles Studio’s New Star Wars Line 

    June 13, 2024

    June 13, 2024

    Jun 13

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    Dark Siders Rejoice with Revenge of the 6th Reveals

    May 6, 2024

    May 6, 2024

    May 6

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    Celebrate Star Wars Day with 15 Most Impressive New Toys, Collectibles, and More

    May 3, 2024

    May 3, 2024

    May 3

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    Let the Wookiee Win with this Dejarik Board Game — Reveal

    May 3, 2024

    May 3, 2024

    May 3

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    Star Wars Mother's Day Gift Guide 2024

    April 25, 2024

    April 25, 2024

    Apr 25

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