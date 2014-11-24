Star Wars: The Force Awakens Tease Theater List

Find out where you can see the tease for the next installment of the Star Wars saga.
An early 88-second tease of Star Wars: The Force Awakens can be seen in 30 theaters across North America beginning Friday morning, November 28. Following this weekend, the tease can be seen in theaters around the world this December.
Check out StarWars.com's complete list of theaters playing the tease below!
|AZ
|PHOENIX
|HARKINS
|TEMPE MARKETPLACE
|CA
|LOS ANGELES
|AMC
|CENTURY CITY
|CA
|LOS ANGELES
|Indep
|EL CAPITAN
|CA
|IRVINE
|REGAL
|SPECTRUM IRVINE 21
|CA
|SAN FRANCISCO
|AMC
|METREON 16
|CA
|SAN JOSE
|CINEMARK
|OAKRIDGE 20
|CA
|SAN DIEGO
|REGAL
|MIRA MESA 18
|CAN
|TORONTO
|CINEPLEX
|YONGE & DUNDAS
|CAN
|VANCOUVER
|CINEPLEX
|RIVERPORT
|CO
|DENVER
|AMC
|WESTMINSTER 24
|DC
|WASH D.C
|AMC
|TYSONS CORNER 16
|FL
|MIAMI
|MUVICO
|PARISIAN 20
|GA
|ATLANTA
|REGAL
|ATLANTIC STATION
|IL
|CHICAGO
|REGAL
|CITY NORTH
|MA
|BOSTON
|AMC
|BOSTON COMMONS 19
|MI
|DETROIT
|CINEMARK
|SHOWCASE 20
|MN
|MINNEAPOLIS
|AMC
|SOUTHDALE
|MO
|KANSAS CITY
|AMC
|STUDIO 30
|NY
|NEW YORK
|AMC
|LINCOLN SQUARE 12
|NY
|NEW YORK
|REGAL
|UNION SQUARE
|OH
|CLEVELAND
|CINEMARK
|CINEMARK 24
|PA
|PHILADELPHIA
|REGAL
|WARRINGTON 22
|TN
|NASHVILLE
|CARMIKE
|THOROUGHBRED 20
|TN
|KNOXVILLE
|REGAL
|PINNACLE
|TX
|DALLAS
|CINEMARK
|WEST PLANO 20
|TX
|HOUSTON
|REGAL
|MARQ*E STADIUM 23
|TX
|AUSTIN
|ALAMO
|ALAMO S LAMAR
|UT
|SALT LAKE CITY
|CINEMARK
|CINEMARK 24 WEST JORDAN
|WA
|SEATTLE
|REGAL
|THORNTON PLACE 14
|WI
|MILWAUKEE
|MARCUS
|BROOKFIELD 16