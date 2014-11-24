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Star Wars: The Force Awakens Tease Theater List

November 24, 2014
November 24, 2014

Find out where you can see the tease for the next installment of the Star Wars saga.

An early 88-second tease of Star Wars: The Force Awakens can be seen in 30 theaters across North America beginning Friday morning, November 28. Following this weekend, the tease can be seen in theaters around the world this December.

Check out StarWars.com's complete list of theaters playing the tease below!

AZ PHOENIX HARKINS TEMPE MARKETPLACE
CA LOS ANGELES AMC CENTURY CITY
CA LOS ANGELES Indep EL CAPITAN
CA IRVINE REGAL SPECTRUM IRVINE 21
CA SAN FRANCISCO AMC METREON 16
CA SAN JOSE CINEMARK OAKRIDGE 20
CA SAN DIEGO REGAL MIRA MESA 18
CAN TORONTO CINEPLEX YONGE & DUNDAS
CAN VANCOUVER CINEPLEX RIVERPORT
CO DENVER AMC WESTMINSTER 24
DC WASH D.C AMC TYSONS CORNER 16
FL MIAMI MUVICO PARISIAN 20
GA ATLANTA REGAL ATLANTIC STATION
IL CHICAGO REGAL CITY NORTH
MA BOSTON AMC BOSTON COMMONS 19
MI DETROIT CINEMARK SHOWCASE 20
MN MINNEAPOLIS AMC SOUTHDALE
MO KANSAS CITY AMC STUDIO 30
NY NEW YORK AMC LINCOLN SQUARE 12
NY NEW YORK REGAL UNION SQUARE
OH CLEVELAND CINEMARK CINEMARK 24
PA PHILADELPHIA REGAL WARRINGTON 22
TN NASHVILLE CARMIKE THOROUGHBRED 20
TN KNOXVILLE REGAL PINNACLE
TX DALLAS CINEMARK WEST PLANO 20
TX HOUSTON REGAL MARQ*E STADIUM 23
TX AUSTIN ALAMO ALAMO S LAMAR
UT SALT LAKE CITY CINEMARK CINEMARK 24 WEST JORDAN
WA SEATTLE REGAL THORNTON PLACE 14
WI MILWAUKEE MARCUS BROOKFIELD 16
Star Wars: The Force Awakens

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